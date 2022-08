Zwei offenkundig ukrainische Drohnen durch Luftabwehr in Berdjansk zerstört

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden am Freitagabend zwei Drohnen am Himmel über Berdjansk zerstört, wie RIA Nowosti meldet. Die Stadtverwaltung habe auf Telegram mitgeteilt: "Heute um 21 Uhr wurden zwei nicht identifizierte unbemannte Flugzeuge von Flugabwehrkräften in der Nähe des Stadtteils Kosa von Berdjansk zerstört." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während der militärischen Sonderoperation übernahm das russische Militär die Kontrolle über den Asowschen Teil des Gebiets Saporoschje und das Gebiet Cherson. Es besetzte wichtige Städte wie Cherson, Melitopol sowie Berdjansk und schnitt die Ukraine vom Asowschen Meer ab.

In beiden Gebieten wurden neue Verwaltungen gebildet, russische Fernseh- und Radiosender gingen auf Sendung, und die Handels- und Verkehrsverbindungen zur Krim werden wiederhergestellt. Die Gebiete haben angekündigt, Teil Russlands werden zu wollen." Quelle: RT DE