Der Westen benutze die Ukraine, um ein globales Korruptionsschema umzusetzen, mit dem riesige Summen für Waffenlieferungen an Kiew bereitgestellt und unter westlichen Unternehmen aufgeteilt würden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa bei einem offiziellen Briefing. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Nachrichtenagentur TASS am 8. September meldet, äußerte sie: "Dies ist Teil eines globalen Korruptionsschemas, bei dem riesige Summen aus den Haushalten der westlichen so genannten Demokratien abgezweigt und unter ihren Unternehmen aufgeteilt werden."

Wie die Diplomatin feststellte, wird ein Teil dieser Finanzmittel in die Ukraine tatsächlich überwiesen und ein anderer Teil durch das Kiewer Regime legalisiert, sodass die Gelder an westliche Banken zurückfließen. Sie betonte: "Wir haben das in anderen Staaten, in anderen Teilen der Welt wiederholt erlebt. Jetzt wird dieses System in der Ukraine umgesetzt."

