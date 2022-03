Wladimir Putin über militärische Sonderoperation in Ukraine: "Eine zweifellos schwierige Entscheidung"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März mit russischen Pilotinnen und Flugbegleiterinnen getroffen. Auf dem Treffen ging er auch auf die Ukraine-Krise ein, die sich bereits negativ auf die russische Luftfahrt auswirkt. Die Entscheidung, die sogenannte militärische Sonderoperation in der Ukraine zu starten, bezeichnete der Staatschef als zweifellos schwierig. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Situation im Nachbarland sei bereits im Jahr 2014 nach dem verfassungswidrigen Umsturz, den der Westen aktiv unterstützt habe, außer Kontrolle geraten. Russland habe mehrmals versucht, den Konflikt mit der Ukraine beizulegen. Außerdem erinnerte Putin an die Leiden der Bevölkerung im Donbass, über die der Westen hinweggesehen habe.

Der russische Präsident teilte mit, dass momentan unter anderem Neonazis und Kämpfer aus dem Nahen Osten gegen die russischen Armeeangehörigen in der Ukraine kämpften. Es gebe Berichte über Geiselnahmen von Zivilisten. Diese würden nun als menschliche Schutzschilde genutzt.

"In Russland gibt es auch Neonazis, aber nicht in der Regierung, wie es in der Ukraine der Fall ist."

Darüber hinaus erklärte Putin, der Militäreinsatz in der Ukraine sei eine Reaktion auf die Absicht der Regierung in Kiew, an Atomwaffen zu gelangen. Das Nachbarland habe alle Möglichkeiten, zu einer Atommacht zu werden. Wer Moskaus Befürchtungen in dieser Hinsicht nicht nachvollziehen wolle, hinterfrage die Zukunft der Ukraine als Staat.

Quelle: RT DE