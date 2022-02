Ex-Papst Benedikt bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat alle Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten. In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme zum Missbrauchsbericht des Erzbistums München und Freising wies er allerdings auch konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich zurück.

"Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen", heißt es in dem Schreiben. "Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind." Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffs sei "furchtbar und nicht wieder gut zu machen".



Die Opfer von sexuellem Missbrauch hätten sein "tiefes Mitgefühl" und er bedauere jeden einzelnen Fall. Vorwürfe, wonach er über seine Teilnahme an einer Ordinariatssitzung im Januar 1980 gelogen habe, wies der frühere Papst zurück. Bei der Erarbeitung einer Stellungnahme für das Gutachten sei ein "Versehen" erfolgt. "Dieser Fehler, der bedauerlicherweise geschehen ist, war nicht beabsichtigt und ist, so hoffe ich, auch entschuldbar." Dass dieses "Versehen" ausgenutzt worden sei, um an seiner "Wahrhaftigkeit" zu zweifeln und ihn als "Lügner" darzustellen, habe ihn "tief getroffen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur