Puschilin: Ukrainische Truppen dürfen sich nicht zurückziehen

Die Spitzen der ukrainischen Streitkräfte zögern, Befehle für einen Rückzug zu erteilen, selbst wenn sich die Truppen in einer schlimmen Situation befinden, sagte der Chef der Volksrepublik Donezk (DVR) Denis Puschilin am Mittwoch in einem Interview mit TASS. Er erklärte: "Laut abgefangenen Funksprüchen weigern sich ihre Kommandeure, solche Befehle zu erteilen, wenn ukrainische Truppen sehen, dass das Halten eines bewohnten Gebiets nicht mehr möglich und völlig sinnlos ist und um die Erlaubnis zum Rückzug anfragen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einigen Fällen seien Kommandeure, die ihr Leben und das Leben ihrer Untergebenen retten wollten, offenbar Repressionen ausgesetzt. Puschilin fügte hinzu: "Manchmal werden Sperreinheiten aus Hardliner-Nationalisten hinzugezogen." Nach Angaben des Beamten wurde eine große Anzahl von Söldnern, hauptsächlich aus Polen, in den Gebieten von Svatovo, Kremennaya und Artemovsk gesichtet." Quelle: RT DE