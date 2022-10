Ausschreitungen vor russischer Botschaft in Moldawien – Russland schickt Protestnote

Die russische Botschaft in der Republik Moldau hat mitgeteilt, sie habe an die zuständigen Behörden in Chișinău eine Protestnote wegen einer "feindseligen Aktion" vor dem Gebäude der diplomatischen Vertretung der Russischen Föderation eingereicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Laufe der Ausschreitungen sei versucht worden, in die Botschaft einzudringen. Es habe jedoch keine Verletzten gegeben. Auf dem Telegram-Kanal der Botschaft hieß es: "Die russische diplomatische Vertretung wurde mit Duldung der Behörden angegriffen: Das Gebäude wurde mit Feuerwerkskörpern beschossen, es wurde versucht, unbefugt in den Botschaftskomplex einzudringen, und der Zaun der diplomatischen Vertretung wurde mit beleidigenden Aufschriften besprüht." Moskau erwarte nun, dass die Täter gefunden und bestraft werden." Quelle: RT DE