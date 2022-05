Russland verkündet Zerstörung amerikanischer Radarstation nahe Solote

Das russische Verteidigungsministerium hat die Zerstörung einer in den USA hergestellten Radarstation in der Ukraine gemeldet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die in der Nähe der Stadt Solote stationierte Abwehreinrichtung sei durch "hochpräzise luftgestützte Raketen" der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte zerstört wurden, heißt es in der Mitteilung.



Zuvor hatte Moskau erklärt, dass Transporte mit Waffen von NATO-Staaten in der Ukraine als zu zerstörende Ziele erachtet würden.

Quelle: RT DE