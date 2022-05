Der stellvertretende Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung im südukrainischen Gebiet Cherson, Kirill Stremousow, hat erklärt, dass die Renten in der Region in Rubel gezahlt werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"Wir bereiten ein Verzeichnis der Rentner vor. Dieser Mechanismus wird jetzt ausgearbeitet, damit es nicht zu Verzögerungen kommt und die Renten und Schulden bereits in den nächsten Monaten gezahlt werden können", wurde er von RIA Nowosti zitiert.

Außerdem würden in der Region ab 2022 russische Pässe ausgestellt. Ihm zufolge wird jeder, der sich derzeit in der Region aufhält, die Möglichkeit haben, diese zu erhalten. Ähnliche Prozesse wie in Cherson finden im südlichen Teil des Gebiets Saporoschje statt. Diese Region grenzt im Osten an die Donezker Volksrepubik.

Zuvor hat Stremousow erklärt, dass jede Verhandlung mit der Regierung in Kiew ausgeschlossen sei. Die ukrainische Regierung könne nichts anderes, als die Menschen einzuschüchtern. Sie sei nicht nur ein faschistisches Regime, sondern eine terroristische Organisation. Cherson gerät derzeit immer wieder unter ukrainischen Beschuss aus den Stellungen im angrenzenden Gebiet Nikolajew.

Im Laufe der russischen Sonderoperation in der Ukraine hatte die russische Armee das an die Schwarzmeer-Halbinsel Krim grenzende Gebiet Cherson nach eigenen Angaben komplett unter eigene Kontrolle gebracht."

Quelle: RT DE