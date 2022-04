Medienberichte: USA geben der Ukraine Informationen für Angriffe auf die Krim

Wie es in US-Presseberichten vom Mittwoch heißt, hätten die USA ihr Engagement in der Ukraine-Krise durch die Lieferung schwerer Waffen an Kiew ausgeweitet und beschlossen, Geheimdienstberichte zu liefern, die die ukrainischen Streitkräfte für Angriffe auf Ziele auf der Krim benötigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: ""Während sich der Konflikt weiterentwickelt, passen wir uns weiter an, um sicherzustellen, dass die Betreiber die Flexibilität haben, detaillierte und rechtzeitige Informationen mit den Ukrainern zu teilen", sagte ein US-Geheimdienstmitarbeiter dem Wall Street Journal über die Änderung der Politik. Die Zeitung berichtet, Washington wolle den Informationsaustausch mit der Ukraine "erheblich ausweiten", werde aber "keine Informationen bereitstellen, die es den Ukrainern ermöglichen würden, Ziele auf russischem Territorium anzugreifen". In dem Bericht, der von der New York Times bestätigt wurde, wurde die Krim ausdrücklich als von der neuen Politik betroffen erwähnt. Am Mittwoch hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass fortgesetzte ukrainische Versuche, Ziele auf russischem Territorium anzugreifen, es zu einer Eskalation der Feindseligkeiten veranlassen könnten. Vor allem "Entscheidungszentren" in Kiew könnten angegriffen werden, warnte das Ministerium. Seit Beginn der Offensive Moskaus in der Ukraine wurden mehrere Zwischenfälle mit ukrainischen Angriffen auf russisches Territorium gemeldet." Quelle: RT DE