Europaabgeordneter David McAllister (CDU): Britische Abgeordnete müssen ihrer Verantwortung gerecht werden

Der Leiter des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, David McAllister (CDU), äußerte sich heute Vormittag auf dem Nachrichtensender WELT zu den Möglichkeiten im Brexit-Drama: "Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben jetzt drei Optionen."

McAllister weiter: "Entweder sie verlassen die Europäische Union auf der Basis des Austrittsabkommens oder sie krachen ohne Austrittsabkommen aus der Europäischen Union heraus, was keiner ernsthaft will. Und das Dritte ist, dass man eben in der Europäischen Union für einen längeren Zeitraum oder vielleicht sogar für immer bleibt. Diese drei Optionen gibt es und jeder einzelne britische Abgeordnete muss jetzt endlich seiner Verantwortung gerecht werden."

Quelle: WELT (ots)