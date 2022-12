Unter ukrainischen Offizieren, die bei der Stadt Artjomowsk stationiert sind, verbreitet sich wegen des Ausbleibens eines Rückzugsbefehls Panikstimmung. Dies erklärte der Sprecher der Volksmiliz der LVR Andrei Marotschko. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angaben der Nachrichtenagentur TASS zufolge sagte er:

"Die Lage der bewaffneten Verbände der Ukraine wird angesichts unserer Erfolge bei Artjomowsk Tag für Tag schlimmer. Gegenwärtig gibt es alle Gründe für die Vorbereitung einer Evakuierung des Führungsgefechtstands an einen sichereren Ort. Momentan zieht das Oberkommando Vorschläge zu einer Verlegung nicht einmal in Erwägung, was zu Panikstimmung unter Offizieren führt."

Quelle: RT DE