Indonesien: Mindestens 13 Tote und Dutzende Verletzte durch Vulkanausbruch

Bei einem Ausbruch des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und weitere 57 verletzt worden, wie die Zeitung „The Jakarta Post“ am Sonntag unter Verweis auf die Zivilschutzbehörde des Landes (BNPB) mitteilte.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Mehr als 40 von ihnen erlitten demnach schwere Brandwunden. Zehn Sandgrubenarbeiter, die in der Gegend arbeiteten und verschüttet wurden, konnten gerettet werden.

Nach Angaben der Agentur Reuters mussten insgesamt 902 Menschen evakuiert werden, 98 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte suchten noch immer nach weiteren Opfern.

Der größte Berg auf Java stieß am Samstag den Angaben zufolge Asche und eine große Rauchwolke aus, glühende Lava floss bis zu 800 Meter weit vom Kraterrand. Die heiße Asche legte sich auf elf nahe gelegene Dörfer in der Provinz Ostjava. Tausende Anwohner flohen in Panik. Zahlreiche Gebäude stünden unter Wasser, das Vieh erstickte.

Im Dezember 2018 war der Vulkan Anak Krakatau in der Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java ausgebrochen und hatte einen Tsunami ausgelöst. Die Zahl der Todesopfer hatte damals bei über 400 gelegen."

