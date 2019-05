Trumps Entscheidung im Handelsstreit mit China stößt auf Kritik

Wirtschaftsexperte Adam Posen kritisiert die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, in der handelspolitischen Auseinandersetzung mit China die Einfuhrzölle auf breiter Front zu erhöhen, scharf.

"Trumps Aktion wird nichts erreichen. Sie wird nicht das amerikanische Wirtschaftswachstum oder die Beschäftigung anheben", sagte Posen, der Präsident der Washingtoner Denkfabrik Peterson Institute for International Economics, der "Welt". "Stattdessen werden US-Haushalte quasi mit einer Steuer belegt." Außerdem werde China mutmaßlich Vergeltung üben. "Das macht es nahezu unmöglich für Vertreter der chinesischen Regierung, eine gesichtswahrende Vereinbarung zu treffen. Sie können nicht den Eindruck erwecken, unter Druck nachzugeben", so Posen weiter. Trump hatte am Sonntag angekündigt, dass die Einfuhrzölle für chinesische Produkte von 10 auf 25 Prozent erhöht werden sollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur