Lawrow: Nord Stream 2 wird in wenigen Tagen fertiggestellt sein und die Arbeit aufnehmen

Russlands Außenminister Sergei Lawrow kündigte an, dass Nord Stream 2 in wenigen Tagen fertiggestellt sein wird. Zuvor hatten dies auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende des österreichischen Mineralölkonzerns OMV Rainer Seele und Gazprom-Chef Alexei Miller berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In wenigen Tagen wird die Gaspipeline Nord Stream 2 fertiggestellt sein und ihre Arbeit aufnehmen. Dies hat am Montag der russische Außenminister Sergei Lawrow mitgeteilt. Der Betreiber des Projekts, die Nord Stream 2 AG, teilte mit, dass das letzte Rohr bereits verlegt wurde. Nach Angaben des Unternehmens wird Nord Stream 2 bis Ende 2021 in den regulären Betrieb gehen.

Am Sonntag hat Rainer Seele, der ehemalige Chef des österreichischen Ölkonzerns OMV, mitgeteilt, dass die Pipeline in den kommenden Tagen fertiggestellt werden soll. Ihm zufolge sollen noch in diesem Jahr die ersten Gaslieferungen über Nord Stream 2 beginnen. Nach Abschluss der Zertifizierung der Pipeline wird der Anlauf der Gaslieferungen erwartet.

Anfang September hatte auch Gazprom-Chef Alexei Miller den baldigen Abschluss der Bauarbeiten an Nord Stream 2 verkündet. Ihm zufolge soll bis Ende des Jahres das erste Gas auf den europäischen Markt geliefert werden.

Am 31. August hatte Alexander Karimow, der Generaldirektor einer Gazprom-Tochter, mitgeteilt, dass Gazprom die Inbetriebnahmearbeiten an Nord Stream 2 umgehend abschließen wird. Seinen Angaben zufolge arbeitet das Unternehmen daran, die Gaslieferungen in naher Zukunft aufzunehmen. Die Vorbereitungen hierfür würden planmäßig verlaufen und erwartungsgemäß bis 1. November abgeschlossen, so Karimow.

Nord Stream 2 verläuft von Wyborg in Russland durch die Ostsee bis nach Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Gazprom wurden durch die bereits bestehende Leitung Nord Stream in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mehr als 33 Milliarden Kubikmeter Gas gepumpt. Das Jahr 2020 war demnach mit insgesamt 59,3 Milliarden Kubikmetern geliefertem Gas ein Rekordjahr."





Quelle: RT DE