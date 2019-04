Trump verkündet Rücktritt von US-Heimatschutzministerin

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen ist von ihrem Posten in der US-Regierung mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der bisherige Chef der Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, Kevin McAleenan, soll das Ministerium demnach kommissarisch führen. "I have confidence that Kevin will do a great job!", schrieb Trump bei Twitter. Nielsen dankte er für ihre Dienste. Einen Grund für den Abgang Nielsens nannte Trump nicht. Allerdings galt das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und der Ministerin schon seit Längerem als angespannt. Trump soll Nielsen Medienberichten zufolge bereits im vergangenen Jahr vorgeworfen haben, nicht genug gegen Probleme an der Grenze zu übernehmen. Nielsen war seit Dezember 2017 US-Heimatschutzministerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur