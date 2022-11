Medienbericht: Ukrainische Luftabwehrrakete ausländischer Produktion schlägt in Kiewer Wohnhaus ein

Medienberichten zufolge ist heute eine ukrainische Luftabwehrrakete westlicher Produktion in ein Wohnhaus in Kiew eingeschlagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den sozialen Medien kursieren Fotos von einem Fragment einer IRIS-T-Luftabwehrrakete, die von den USA und Deutschland an Kiew geliefert werden.

Der Kiewer Telegram-Kanal Realny Kiew veröffentlichte das Foto mit dem Kommentar, dass dieses Raketen-Fragment in der Nähe des Hauses des Lesers abgestürzt sei. Die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN hatte zuvor berichtet, dass die ausländischen Luftabwehrsysteme NASAMS und IRIS in der Nähe der Hauptstadt im Einsatz seien.

Am Mittwochnachmittag wurde in weiten Teilen der Ukraine Luftschutzalarm ausgerufen. Zeugen in Kiew berichteten daraufhin von Explosionen, die der Bürgermeister der Stadt, Witali Klitschko, später bestätigte. Ihm zufolge sind drei Menschen ums Leben gekommen, weitere elf Menschen seien verletzt worden."

Quelle: RT DE