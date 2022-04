Neue Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zur Lage in der Ukraine

Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat am Abend des 28. April eine neue Erklärung zu den Fortschritten der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine abgegeben. Er sagte, dass 38 militärische Einrichtungen in der Ukraine von hochpräzisen Flugkörpern der russischen Luftwaffe getroffen worden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörte die russische Armee 22 Standorte der ukrainischen nationalistischen Formationen, sieben Gebiete, in denen sich Personal und militärische Ausrüstung befanden, sowie sechs Militärdepots in der Nähe der Dörfer Alexandrowka, Gussarowka, Dolgenkoje und Barwenkowo. Konaschenkow stellte außerdem fest, dass sieben ukrainische Drohnen über den Siedlungen Bukino, Topolskoje und Russkije Tischki ides Gebiets Charkow, Redkodub und Marjewka in der DVR, Naugolnoje in der LVR und Tschernobajewka des Gebiets Cherson zerstört wurden. Zudem wurden im Laufe des Tages drei ukrainische Totschka-U-Raketen in den Gebieten der Siedlungen Petropolje und Malaja Kamyschewacha abgeschossen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums fügte hinzu, dass die russischen Raketentruppen im Laufe des Tages einen ukrainischen taktischen Totschka-U-Raketenwerfer zerstört hätten. Konaschenkow sagte auch, dass 76 militärische Einrichtungen der Ukraine von der taktischen und militärischen Luftfahrt der russischen Luftwaffe getroffen worden seien. Quelle: RT DE