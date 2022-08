Mehr Waffen an die Ukraine – Im Westen wächst das Misstrauen gegenüber der ukrainischen Regierung

Seit Beginn der Militäroperation wurden Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar an die Ukraine geliefert. Die Lieferungen dauern noch immer an. Unterdessen wächst in den Ländern, die der Ukraine militärische Hilfe leisten, das Misstrauen gegenüber der ukrainischen Regierung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nun hat der Berater des ukrainischen Präsidialamtes, Michail Podoljak, neue Forderungen gestellt. Dazu gehören auch Waffen, die dazu dienen sollen, sich mit Russland an den Verhandlungstisch zu setzen. Bereits Anfang Juni beschwerten sich US-Geheimdienstmitarbeiter, dass Kiew sie nicht ordnungs-gemäß über die Vorgänge im Land informiere. Es ist auch sehr schwierig zu sagen, wie viel zusätzliche Waffenhilfe die Ukraine akzeptieren werde. Laut Angaben der New York Times ist das Verhältnis des Weißen Hauses zum ukrainischen Präsidenten alles andere als harmonisch." Quelle: RT DE