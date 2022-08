Ukrainische Streitkräfte geben ihre Stellungen bei Awdejewka und Artjomowsk auf

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat mitgeteilt, dass das ukrainische Militär seine Stellungen in Awdejewka und Artjomowsk aufgegeben hat. Der stellvertretende Leiter der Operativen Hauptdirektion des ukrainischen Generalstabs, Alexei Gromow, sagte: "Die ukrainischen Streitkräfte haben sich aus ihren Stellungen in der Nähe von Awdejewka und in Richtung Bachmut (Artjomowsk) zurückgezogen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge verließen die ukrainischen Truppen Semigorje in Richtung Artjomowsk und gingen am östlichen Stadtrand von Kodem zur Verteidigung über. Darüber hinaus waren die ukrainischen Streitkräfte gezwungen, die Mine in Butowka aufzugeben und auf die Verteidigung südlich von Awdejewka umzustellen." Quelle: RT DE