Spezialfahrzeuge, Trucks und Ausrüstung dürfen nicht mehr aus Gebiet Cherson abtransportiert werden

Der Interimsgouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, hat am Donnerstag per Erlass untersagt, Spezial- und Lastkraftfahrzeuge sowie Ausrüstung aus der Region abzutransportieren. Das unbefristete Verbot trat unverzüglich in Kraft. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im entsprechenden Telegram-Eintrag der Gebietsverwaltung hieß es: "Der Militärkommandant des Gebiets Cherson organisiert zusammen mit Vertretern des Innenministeriums und der Nationalgarde Russlands die Kontrolle über die Bewegungen der genannten technischen Mittel durch die gemeinsamen Checkpoints." Im Erlass wurde allerdings eine Möglichkeit für Ausnahmen vorgesehen. Dafür seien aber eine Sondergenehmigung der örtlichen Regierung und ein Passierschein notwendig, hieß es." Quelle: RT DE