LVR: Ukrainische Streitkräfte verlieren bei Artjomowsk täglich etwa ein Bataillon

Die ukrainischen Streitkräfte verlieren bei Artjomowsk täglich bis zu einem Bataillon an Gefallenen und Verwundeten. Dies sagte Andrei Marotschko, ein Offizier der LVR-Volksmiliz, am Mittwoch in einer Sendung des Fernsehsenders Solowjow Live: "Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Artjomowsk sind ziemlich hoch. Unseren Daten zufolge verlieren sie mindestens täglich bis zu einem Bataillon an Personal. Das sind sanitäre und nicht wiederkehrende Verluste." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Marotschko wies darauf hin, dass die Ukraine auch bei Durchbruchsversuchen nahe Swatow und Kremennaja katastrophale Verluste erleidet. Es gebe täglich Versuche, die Verteidigungslinie in diesem Gebiet zu durchbrechen." Quelle: RT DE