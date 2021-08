Laut Taliban wurden zivile Ziele in Afghanistan von USA angegriffen

Laut einem Taliban*-Sprecher haben die USA während der jüngsten Bombenangriffe auf Standorte der Taliban-Bewegung in Afghanistan zivile Ziele zur Einschüchterung der Bürger angegriffen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "„Sie haben hauptsächlich Angriffe auf zivile Objekte – Krankenhäuser, Geschäfte, Moscheen und Schulen - geführt, um Angst in der Bevölkerung zu verbreiten. Tatsächlich haben sie nur zivile Objekte angegriffen“, sagte der Sprecher der Bewegung Zabiullah Mujahid.

Die Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und der radikal-islamistischen Taliban-Bewegung verschärften sich nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden am 14. April, den US-Einsatz in Afghanistan – den längsten US-Einsatz im Ausland – zu beenden. Die Taliban haben in ländlichen Gebieten bereits bedeutende Gebiete erobert und eine Offensive gegen Großstädte gestartet. Anfang Juli waren nach UN-Angaben 50 der 370 afghanischen Bezirke in ihrer Hand. Die Regierungsarmee versucht, den Vormarsch der Taliban mit Gegenangriffen zu stoppen. Am Samstag teilte das afghanische Verteidigungsministerium mit, das an einem Tag 385 Taliban-Kämpfer getötet und 210 weitere verletzt worden seien."

* Unter anderem von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan, Weißrussland) als Terrororganisation eingestuft, deren Tätigkeit in diesen Ländern verboten ist.

Quelle: SNA News (Deutschland)