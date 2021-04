EU-Kommissionspräsidentin mit Türkei-Besuch zufrieden

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach dem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zufrieden gezeigt. "Gutes erstes Treffen", kommentierte von der Leyen am Dienstag in Ankara.

Die Türkei habe ihr Interesse gezeigt, mit der EU auf "konstruktive Weise" wieder zusammenzuarbeiten. Vor dem für Juni angesetzten Europäischen Rat wolle man Schwung in die Verhandlungen bringen.



Bei dem Gespräch am Dienstag habe sie zusammen mit Ratspräsident Charles Michel unterstrichen, dass Respekt für Menschenrechte entscheidend für die EU seien, so von der Leyen. Dies müsse wesentlicher Bestandteil der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sein, so die Kommissionspräsidentin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur