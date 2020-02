Industriebetriebe in Weifang in der Provinz Shandong nehmen während des Kampfes gegen die Epidemie Arbeit und Produktion wieder auf

Als Reaktion gegen die Epidemie des neuartigen, Lungenentzündungen verursachenden Coronavirus (NCP) hat die Regierung der Provinz Shandong eine Anweisung ausgegeben, dass Unternehmen, die der Schlüssel der nationalen Wirtschaft und der Lebensgrundlage der Menschen sind, die Arbeit und die Produktion unverzüglich wieder aufnehmen sollen, wobei die Vorgabe gilt, dass Maßnahmen zur Vermeidung und Kontrolle der Epidemie eingeführt werden sollen, um die Lieferungen wichtiger Produktions- und Lebensmittel vollständig zu sichern.

Laut der Website des Weifang Industrial and Information Technology Bureau setzt die Kommunalregierung von Weifang strenge nationale, provinzielle und kommunale Richtlinien um und fördert die Wiederaufnahme der Arbeit und Produktion in Industriebetrieben. Die Regierung bietet 100 wichtigen Unternehmen "Einzel"-Kontaktdienstleistungen, überwacht und leitet sie in Bezug auf Epidemieprävention an, hält sich in Bezug auf die Produktion und den Betrieb der Unternehmen zeitnah auf dem Laufenden und koordiniert und löst entsprechende Probleme.



Es ist beabsichtigt, die Arbeit und Produktion in den Unternehmen zeitnah wieder aufzunehmen und Lieferungen und Unterstützung für die Vermeidung und Kontrolle einer Epidemie zur Verfügung zu stellen. Die Weichai Group hatte beispielsweise, unter Gewährleistung der Epidemieprävention und -kontrolle, ihre normale Produktion schrittweise bis Ende Januar wieder augenommen und war damit eines der ersten Unternehmen in Shandong.

Quelle: The Website of Weifang Industrial and Information Technology Bureau (ots)