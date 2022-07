Meldungen: Ukrainische Stellungen in Awdejewka, Trabantenstadt von Donezk, unter schwerstem Artilleriebeschuss – Erstürmung erwartet

Am Mittwoch, den 27. Juli, berichten mehrere Nachrichtenkanäle im Messenger Telegram von starken Explosionen in dem von der ukrainischen Armee kontrollierten Gebiet von Awdejewka – einer Stadt in unmittelbarer Nähe zu Donezk und Makejewka. Dies deuten viele als Hinweis auf eine baldige Erstürmung der Stadt durch russische Truppen sowie Milizen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So berichtet der Militärkorrespondent Juri Kotenók, ukrainische Informationskanäle sprächen über eine "starke Bearbeitung der Frontlinie der ukrainischen Streitkräfte" auf just diesem Abschnitt der Front. Augenzeugen der Nachrichtenagentur Noworossija berichteten von lauten Geschützsalven, die aus fast allen Stadtteilen von Donezk zu hören seien. Am Vortag gab der stellvertretende Informationsminister der Donezker Volksrepublik, Daniil Bessonow, die Bereitschaft der verbündeten Streitkräfte bekannt, die Republik bis Ende August zu befreien. In Verbindung mit dieser Aussage ist eine baldige Erstürmung der Stadt Awdejewka und ihre Befreiung aus den Händen der ukrainischen Truppen tatsächlich nicht auszuschließen. Seit Monaten verübten die ukrainischen Streitkräfte von Awdejewka aus ununterbrochen Artillerieangriffe gegen Zivilisten in Donezk und Makejewka." Quelle: RT DE