AfD-Bundessprecherin: EU ignorieren, unkontrollierte Einwanderung stoppen!

Noch im August will das Bundesinnenministerium eine nicht genannte Zahl von Asylbewerbern aufnehmen, die über Italien in die EU gelangten. Erklärt wird das mit EU-Regeln, die man umsetzen müsse. Dazu Bundessprecherin Alice Weidel: „Die Bundesregierung setzt erneut Einwanderungsanreize, indem sie sich gegenüber der EU nicht etwa emanzipiert, sondern bereitwillig eine nicht näher bezifferte Zahl illegaler Migranten aus Italien aufnehmen will."

Weidel weiter: "Dabei verhält sie sich gegenüber den Steuerzahlern in Deutschland absolut fahrlässig, denn es ist die arbeitende Bevölkerung, die diese Einwanderungspolitik finanzieren muss. Ganz abgesehen davon zeigt die Antwort auf eine aktuelle Anfrage der AfD im Landtag Nordrhein-Westfalen, welches Sicherheitsrisiko für die Menschen in unserem Land mit dieser unkontrollierten Einwanderung einhergeht. Seit 2019 stieg die Anzahl von Messerangriffen allein in NRW auf rund 20.000 an, gleichzeitig stieg dabei der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger mit 41,7 Prozent auf einen Rekordwert. Als AfD fordern wir die Bundesregierung dazu auf, das Wohl des eigenen Volkes in den Fokus zu rücken. Statt unser Sozialsystem bereitwillig zu öffnen und die innere Sicherheit immer weiter auszuhöhlen, müssen wir nationale Souveränität wiederherstellen und unsere eigenen Interessen verteidigen.“ Quelle: AfD Deutschland