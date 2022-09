Ukrainische Streitkräfte beschießen Städte und Dörfer in der Region Charkow nicht nur mit Raketen aus HIMARS-Raketenwerfern, sondern auch mit verbotener Streumunition, wie Flüchtlinge aus der Region, die nach Russland reisen, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hier ist die Streumunition. Womit die Zivilisten beschossen wurden. Zeigt sie Selenskij, um ihn zu beschämen", sagte Viktor, einer der Flüchtlinge, und zeigte Elemente der Streumunition.

Wie er erklärte, ging er, um dem ständigen Beschuss aus der Ukraine zu entgehen.

"Erst wurde Balakleja plattgemacht, dann unser Dorf. Wir verließen das Dorf in Richtung Kupjansk. Drei Tage lang war der Beschuss in Kupjansk schrecklich. Jetzt fahren wir nach Russland", sagte er der Agentur.

Flüchtlinge, die an der Grenze Schlange standen, zeigten auch Spuren von Streumunition an ihren Autos, in denen sie mit Frauen und Kindern unterwegs sind. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte zuvor Bilder von Truppen und Ausrüstung, die sich in Richtung Charkow bewegten, wo heftige Kämpfe mit ukrainischen Truppen im Gange sind, die am Mittwoch eine Gegenoffensive starteten."

Quelle: RT DE