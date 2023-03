Ukrainischer Grenzschutz nimmt Priester wegen Kollaboration mit Russland fest

Beamte des ukrainischen Grenzschutzes haben nach eigenen Angaben einen Priester der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche festgenommen. Der Verdächtige sei an einem Checkpoint an einer Einfahrt nach Kiew gestoppt worden, teilte die Behörde am Dienstag auf Facebook mit. Der Geistliche sei inzwischen an die Polizei übergeben worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen Kirchenvorsteher aus einer Siedlung im Gebiet Kiew. Während die russische Armee seine Ortschaft unter eigener Kontrolle gehabt habe, habe der Priester mit dem Gegner zusammengearbeitet, indem er dem russischen Militär unter anderem Informationen über pro-ukrainische Bewohner übergeben habe. Der Name des Verdächtigen wurde nicht bekannt gegeben. (ВІДЕО) Прикордонники затримали настоятеля храму, в підвалі якого при окупантах утримували волонтерівhttps://t.co/J0YL2S4mHY pic.twitter.com/QhefTQoT0z — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 21, 2023 Inzwischen wurden in der Ukraine 13 Geistliche der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche per Präsidialerlass ausgebürgert. Die Regierung hatte im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche im Land völlig verbieten könnte, sollte ihre Verbindung zu Russland nachgewiesen werden." Quelle: RT DE