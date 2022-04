"Die USA wollen keinen Frieden in der Ukraine" – Maria Sacharowa

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa erklärte am Freitag in Moskau, dass die USA keinen Frieden in der Ukraine wollen. Die westliche Seite, so Sacharowa, "tut alles, um die Situation zu verschlimmern, so dass es keine Chance für eine Lösung gibt". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem kommentierte die Diplomatin die Erklärung des US-Außenministeriums, wonach es sich bei dem Bericht über die Kontrolle Moskaus über Mariupol um Desinformation handelt." Quelle: RT DE