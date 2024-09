Israel fliegt Luftangriffe auf Ziele im Libanon

Israel fliegt Luftangriffe auf den Libanon. Das geht aus einer Mitteilung der israelischen Armee am Freitagnachmittag hervor. Es habe sich um einen gezielten Schlag in Beirut gehandelt, hieß es. "Derzeit gibt es keine Änderungen an den Verteidigungsrichtlinien des Heimatfrontkommandos", teilte die Armee weiter mit.

Laut weiterer Berichte sollen südliche Bezirke von Beirut betroffen sein. Es soll sich um Einrichtungen der islamistisch-schiitischen Miliz Hisbollah gehandelt haben, die von vielen Ländern, darunter auch von Deutschland, als Terrororganisation eingestuft wird. In den letzten Tagen hatte die zeitgleiche Explosion von hunderten Pagern und Funkgeräten von Hisbollah-Mitgliedern für Aufsehen gesorgt, dabei waren über 30 Menschen ums Leben gekommen. Israel hatte zwar nicht offiziell die Verantwortung übernommen, aber anschließend eine neue Phase im Kampf gegen die Miliz angekündigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur