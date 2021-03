30-jährige belgische Krankenschwester erblindet kurz nach Covid-Impfung

Die Informationen, über die Sudpresse am Samstag berichtete, werden vom belgischen Gesundheitsministerium bestätigt. In Lüttich wurde Catherine, eine junge Krankenschwester im Alter von 30 Jahren, wenige Stunden nach der Impfung gegen Covid Opfer einer arteriellen Thrombose, in deren Folge die junge Frau den Gebrauch ihres rechten Auges verlor. Der Schaden soll irreversibel sein. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht im Portal "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Diese Krankenschwester hatte den zunehmend kritisierten AstraZenaca-Impfstoff erhalten. Catherine ging am 1. März in das Impfzentrum in Bierset, um die erste Dosis des Impfstoffs zu erhalten.

Sudpresse liefert dazu noch weitere Details: „Ein paar Stunden später wachte sie mitten in der Nacht auf und stellte fest, dass sie auf dem rechten Auge nichts mehr sehen konnte. In der Sart-Tilman-Universitätsklinik diagnostizierten die Ärzte bei ihr eine Gefäßthrombose. Sie versicherten mir, dass es nur vorübergehend sei und dass mein Sehvermögen in den nächsten Tagen zurückkehren würde“, erklärt Catherine. Aber drei Tage später konnte ich immer noch nichts sehen. „Sie kehrte ins Krankenhaus zurück und weitere Tests deuteten auf eine „arterielle“ Thrombose hin. Im Büro von Ministerin Vandenbroucke bestätigte man, dass bei der Bundesarzneimittelagentur (FAMHP) zwei Fälle von Thrombose nach einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca gemeldet wurden, einer davon in Lüttich. „Das bedeutet nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt“, hieß es von Seiten des Ministeriums.“

Während ein Dutzend europäischer Länder bereits beschlossen haben, nach Verdachtsfällen von Thrombose den Impfstoff von AstraZeneca für weitere Untersuchungen auszusetzen, wird in Belgien wie in Frankreich weiterhin mit AstraZeneca geimpft.



Quelle: Unser Mitteleuropa