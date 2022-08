Russland ist empört darüber, dass der Westen die ukrainischen Geheimdienste bei der Ausbildung von Sprengstoffterroristen unterstützt. Dies brachte der ständige Vertreter Russlands im UN-Sicherheitsrat Wassili Nebensja ebendort zum Ausdruck, als er die Situation im Zusammenhang mit der Ermordung der russischen Journalistin Darja Dugina kommentierte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er setzte zunächst zu kurzer Hinführung an: "Offizielle Vertreter des Kiewer Regimes rufen offen dazu auf, Russen zu töten. Der ukrainische Botschafter in Kasachstan Pjotr Wrublewski erklärte kürzlich öffentlich, das Ziel der Ukraine sei es, so viele Russen wie möglich zu töten – je mehr von ihnen jetzt getötet werden, desto weniger Russen würden die nächsten Generationen von Ukrainern töten müssen."

Anschließend brachte Nebensja den schweren Vorwurf Russlands gegen den kollektiven Westen zu Gehör, den er an Tschechien als ein jüngstes Beispiel knüpfte: "Wir sind empört darüber, dass westliche Länder dies nicht nur nicht verurteilen –sondern auch ukrainischen Geheimdiensten bei der Ausbildung von Sprengsaboteuren zum Vernichten Unerwünschter helfen.

Ein markantes Beispiel ist der Fall des ukrainischen Staatsbürgers [Jewgeni] Karpenko, der von ukrainischen Sicherheitsdiensten in der Tschechischen Republik rekrutiert wurde und auf einem Militärstützpunkt in der tschechischen Stadt Český Krumlov eine Ausbildung in Minen- und Sprengstoffsabotage absolvierte. Er wurde darin geschult, Sprengsätze in Gebäuden und an Automobilen anzubringen, und dann in das Gebiet der Volksrepublik Donezk abkommandiert, wo er einen Terroranschlag im Verwaltungsgebäude des Landkreises Wolodarskoje verüben sollte."

Karpenko hatte sich zuvor Sicherheitskräften der DVR gestellt und gestanden."

