Mehr als 200 Soldaten der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte trainieren auf dem Gelände des Petrochemie-Lagerkombinats Swesda in der Stadt Saporoschje die Anlandung von Truppen an den Ufern des Dnepr. Dies berichtete Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir gemeinsam mit Russland", gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Swesda-Kombinat ist ein Übungsplatz der Kämpfer dieser Sondereinsatzkräfte. Es gibt dort mehr als zweihundert von ihnen."

Laut Rogow findet die Ausbildung nun am Kai des Kombinats statt:

"Dort stehen große leere Öllager in relativer Entfernung von Wohngebäuden, alles ist abgesperrt. Es finden ständig Anlandungen statt – Start am rechten Ufer, Landung am linken Ufer."

Den Angaben zufolge rücken die Spezialkräfte aus dem Dorf Wladimirskoje bei Saporoschje-Stadt vor und landen nahe des Piers am Kombinat: "Früher trainierten sie in Wolnoandrejewka, das etwas weiter weg ist. Jetzt trainieren sie auch auf dem Gelände dieses Betriebes."

Dass bei den ständigen Anlandungsübungen die Einnahme des Kernkraftwerks Saporoschje in Energodar einstudiert wird, ist angesichts mehrerer vorheriger Erstürmungsversuche seitens des ukrainischen Militärs nicht von der Hand zu weisen. Der jüngste Versuch wurde in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 2022 von russischen Einheiten vereitelt."

Quelle: RT DE