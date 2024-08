Selenskyj meldet Eroberung von 74 russischen Siedlungen

Die Ukraine kommt bei ihrem Vormarsch auf russischem Gebiet nach eigenen Angaben voran. Stand Dienstag stünden 74 Siedlungen der russischen Region Kursk unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Er stehe ständig im Kontakt mit dem Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj und erhalte Berichte über die Front und die Operation in der Region Kursk. "Trotz der schwierigen und intensiven Kämpfe geht der Vormarsch unserer Kräfte in der Region Kursk weiter, der Austauschfonds für unseren Staat wird aufgefüllt", so das ukrainische Staatsoberhaupt.



Derzeit würden "Inspektionen und Stabilisierungsmaßnahmen in den unter Kontrolle gebrachten Siedlungen durchgeführt, und die Entwicklung humanitärer Entscheidungen für diese Gebiete ist im Gange". Es laufe die Vorbereitung der nächsten Schritte, sagte Selenskyj, ohne diese allerdings konkret zu benennen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur