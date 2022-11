LVR-Offizier: Ukrainische Armee geht bei Artjomowsk und Soledar von Offensive zur Verteidigung über

Die ukrainischen Streitkräfte sollen in der Nähe der Städte Artjomowsk und Soledar in der Donezker Volksrepublik von der Offensive zur Verteidigung übergegangen sein. Dies teilte der Offizier der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk, Andrei Marotschko, am Montag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Erklärung heißt es: "Wegen der täglichen Verluste an Personal und Ausrüstung sowie der operativen Lage hat das ukrainische Kommando die Offensive abgelehnt und sich auf das Halten bereits besetzter Stellungen konzentriert." Quelle: RT DE