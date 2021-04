Kanada: Mutiger polnischer Pfarrer schmeißt Corona-Polizei aus seiner Kirche

Die Corona-Verbotsmaßnahmen zielen vor allem auf christliche Feiertage und Gläubige ab, das haben wir bereits eingehend beleuchtet – während beispielsweise vor dem Islam gebuckelt wird und rechtzeitig vor Ramadan sämtliche Maßnahmen wieder gelockert werden, letztes Jahr und heuer. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht auf Twitter.

Weiter berichtet das Magazin: "So verwundert es nicht, dass in zahlreichen Kirchen rund um die Welt die „Corona-Polizei“ Razzien durchführte und Christen drangsalierte und demütigte. Doch einem mutigen polnischen Pfarrer reichte es.

Pfarrer schmeißt Polizisten aus Kirche: „Nazis nicht willkommen!“

Im kanadischen Bundesstaat Alberta versuchte die dortige Polizei nach vermutlich anonymen Hinweisen, einen Oster-Gottesdienst zu sprengen und die Gläubigen anzuzeigen. Doch man machte die Rechnung ohne den mutigen Pfarrer der betroffenen Kirche, der nach Informationen von UNSER MITTELEUROPA zur polnischen Gemeinde gehört.

Wie auf einem Video zu sehen ist, brüllt der Pfarrer die insgesamt fünf (!) maskierten Polizisten und eine Ordnungshütern von der lokalen Behörde an, das Eigentum umgehend zu verlassen und mit einem Durchsuchungsbefehl wiederzukommen. Auf die Versuche, ihn in ein Gespräch zu verwickeln reagiert der Pfarrer nicht, er fordert nachhaltig und erfolgreich dazu auf, das heilige Gotteshaus zu verlassen.

Am Ende ruft er den Beamten noch auf Englisch nach „Nazis sind hier nicht willkommen“, in Anspielung auf die Gestapo-Methoden der Polizei: WOW - Canadian popo tried to shut down a POLISH church on Easter! Polish church won! pic.twitter.com/SlvLl8l5ZV — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) April 4, 2021

