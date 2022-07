Medienbericht: Schwedischer Söldner in der Ukraine getötet

Ein ehemaliger schwedischer Luftwaffensoldat soll einem Medienbericht zufolge bei den Gefechten in der Ukraine in der Nähe von Charkow gefallen sein. Wie der Fernsehsender SVT am Dienstag berichtete, soll es sich dabei um einen 28-jährigen Staatsangehörigen des Königreichs handeln, der früher in der schwedischen Luftwaffe gedient habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Soldat, der im Rang eines Leutnants im Ukraine-Krieg auf Seiten Kiews teilgenommen habe, sei durch Granatsplitter in der Brust tödlich verletzt worden, hieß es. Laut einer Quelle des Senders soll er vor einigen Monaten in die Ukraine gekommen sein. SVT meldete außerdem, dass unbestätigten Angaben zufolge mehrere Hundert Schweden in die Ukraine gereist seien, um an den Kampfhandlungen teilzunehmen. Bekannt ist, dass schwedische Staatsbürger in der sogenannten internationalen Brigade sowie in kleineren, den ukrainischen Streitkräften unterstellten Einheiten vertreten sind. Einige von ihnen hatten zuvor bei den schwedischen Streitkräften gedient und waren zurückgetreten, um in die Ukraine zu fahren. Andere kamen im Kampfgebiet an, ohne davor das schwedische Militär verlassen zu haben, womit sie gegen das schwedische Recht verstießen." Quelle: RT DE