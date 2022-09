Pentagon: Ukraine hat "Harpoon"-Raketen aus dem Westen auf einer Fahrzeugplattform erhalten – Mit demselben Raketentyp wurde die "Moskwa" versenkt

Wie das Pentagon am Mittwoch laut TASS mitgeteilt hat, soll die Ukraine weitere Waffen aus westlichen Ländern erhalten haben, darunter auch "Harpoon"-Antischiffsraketen, die jedoch bereits in den USA auf eine Fahrzeugplattform montiert worden seien. Dies erklärte der US-Verteidigungsstaatssekretär für Beschaffung und Logistik, Bill LaPlante, am Mittwoch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich möchte auch sagen, dass es unglaubliche Innovationen gibt", sagte er zu den Fortschritten bei den westlichen Waffen- und Rüstungslieferungen an Kiew. "Sie haben vielleicht schon von den 'Harpoons' gehört oder sie in den Nachrichten gesehen. Es heißt, dass ein Land, dessen Namen ich nicht nennen möchte, 'Harpoons' auf einem Schiff installiert hat, wobei es sich um seegestützte 'Harpoons' handelt. Sie (die Behörden dieses Landes; Anm. d. Red.) sagten: Vielleicht könnt ihr (die USA; Anm. d. Red.) etwas dagegen tun. Wir haben also mit dem Land und dem Auftragnehmer zusammengearbeitet, sie (die Raketen; Anm. d. Red.) vom Schiff geholt und auf Lastwagen mit Plattformen montiert", sagte LaPlante auf einer von dem wöchtlich erscheindenen Organ DefenseNews organisierten Konferenz. "Die Harpoon-Module", so der stellvertretende Minister, "waren auf einer LkW-Plattform montiert, und auf einem weiteren LkW befand sich ein Aggregat zur Stromversorgung, und beide waren durch Kabel miteinander verbunden." Der stellvertretende Pentagon-Chef sagte, dass US-Militärausbilder Ende Mai auch die Ukrainer im Umgang mit der Waffe geschult hätten. Am 23. Mai gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin öffentlich bekannt, dass die Harpoon-Schiffsabwehrraketen und ihre Abschussvorrichtung von Dänemark an die Ukraine geliefert würden. Allerdings hatte die US-Regierung die von LaPlante geschilderten Einzelheiten bisher nicht bekannt gegeben. Laut dem erwähnten Artikel in DefenseNews hat LaPlante außerdem bestätigt, dass die ukrainischen Streitkräfte, die im Juni "ein russisches Kriegsschiff" mit Harpoon-Antischiffsraketen versenkten, eine von den USA gesponserte Ausbildung erhalten hätten. Bei dem versenkten Kriegsschiff dürfte es sich um den Raketenkreuzer "Moskwa" handeln." Quelle: RT DE