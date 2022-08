In der DVR angeklagten ausländischen Söldnern droht teilweise die Todesstrafe

Weiter berichtet RT DE: "Fünf ausländische Söldner, die auf der Seite der ukrainischen Rebellen im Donbass gekämpft haben, wurden von einem Gericht der Donezker Volksrepublik angeklagt, so ein Korrespondent von RIA Nowosti. Sie werden beschuldigt, die folgenden Straftaten begangen zu haben:

Matthias Gustavsson (Schweden): Teilnahme an Feindseligkeiten als Söldner und Ausbildung für die gewaltsame Machtergreifung;

Vekoslav Prebeg (Kroatien): Teilnahme an Feindseligkeiten als Söldner und Ausbildung für die gewaltsame Machtergreifung;

John Harding (Großbritannien): Teilnahme an Feindseligkeiten als Söldner und Ausbildung für die gewaltsame Machtergreifung;

Andrew Hill (Großbritannien): Teilnahme an Feindseligkeiten als Söldner;

Dylan Healy (Großbritannien): Anwerbung von Söldnern.

Den ersten drei Angeklagten droht die Todesstrafe. Auf die Frage des Richters, ob in Bezug auf die Anklage alles klar sei, bejahten alle fünf ausländische Staatsangehörige die Frage. Keiner von ihnen war jedoch bereit, seine Schuld einzugestehen.

Laut TASS sagte der Richter während der Verhandlung:

"Das Gericht ist verpflichtet klarzustellen, dass die Anklage gegen Gustavsson, Prebeg und Harding die Todesstrafe vorsieht."

Das Verfahren soll Anfang Oktober fortgesetzt werden.

Drei andere in Mariupol gefangengenommene Ausländer wurden zuvor in Donezk zum Tode verurteilt: die beiden Briten Shaun Pinner und Aiden Aslin sowie der Marokkaner Brahim Saadoun. Alle drei bekannten sich schuldig, sich an der bewaffneten Aggression der Ukraine beteiligt zu haben, die darauf abzielte, die Macht in der DVR zu übernehmen."

Quelle: RT DE