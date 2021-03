Neapel: Frau (54) im Koma nach Astrazeneca-Impfung

Eine 54-jährige Neapolitanerin, Sonia Battaglia, die letzte Woche den Impfstoff von Astrazeneca erhalten hat, liegt in sehr ernstem Zustand auf der Intensivstation des Ospedale del Mare in Neapel. Es handelter sich bei dem Impfstoff um die Charge ABV5811, die in diesen Stunden in ganz Italien beschlagnahmt wird. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht auf Facebook und "Vox News".

Die Nachricht, die von Verwandten verbreitet wurde, ist von Gesundheitsquellen bestätigt worden. Die Frau, so die Angehörigen, hatte keine Vorerkrankungen und liegt nun in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Der verzweifelte Beitrag der Familie Conte-Battaglia auf Facebook: Der Sohn schreibt auf Facebook: „Meine Mutter ist nicht tot, aber wir brauchen jedermanns Hilfe, damit alle Ärzte das sehen können … bitte helfen Sie uns! Meine Mutter (Sonia Battaglia), eine 54-jährige Frau, war bisher immer gesund wie ein Fisch, bis sie sich vor einer Woche einer Impfung unterzog: Impfstoff Astrazeneca (Charge ABV5811), Verfallsdatum 30.06.2021, verantwortlich für die Impfung: A. C., Datum der Verabreichung 1. März 2021, 15 Uhr 05.

Am Tag nach der Impfung ging es ihr gut, so dass sie zur Arbeit ging. Zwei Tage später bekam sie Fieber (was innerhalb der Norm war, wie die Ärztin beruhigend mitteilte). Am dritten Tag fing meine Mutter an, sich ununterbrochen zu übergeben; wir riefen den Krankenwagen und sie erhielt eine Infusion, um die ganze Flüssigkeit, die sie verlor, zu ersetzen. Meine Mutter schlief ununterbrochen; sie konnte nicht sprechen, sondern schlief beim Reden ein. Am Abend des 12. riefen wir erneut den Krankenwagen, doch nachdem man ihre Vitalparameter überprüft hatte, lehnte man es ab, sie ins Krankenhaus zu bringen und sie dort unter Kontrolle zu halten.

Am nächsten Morgen, gestern, dem 13. März, bat ich meine Mutter, ihr linkes Bein zu bewegen und anzuheben. Sie war überzeugt, dass sie es anheben konnte, aber stattdessen war sie völlig unbeweglich! Ich nahm sie auf den Arm und brachte sie in die Notaufnahme (Hospital del Mare in Neapel), wo eine Hirnblutung konstatiert wurde, bei der sie auch einen Herzinfarkt erlitt… nachdem wir am Nachmittag mit den Ärzten gesprochen hatten, teilten sie uns mit, dass sie innerhalb von zwei Stunden eine MAXIMALE THROMBOSE hatte, die alle Organe des Körpers in Mitleidenschaft gezogen hatte, eine ZELEBRALE HEMORRHAGE und einen Verschluss der Aorta, verursacht durch einen Plaque.

Es gibt keine Möglichkeit, einzugreifen, weil das Heparin die Blutung zum Gehirn weiter verstärkt! Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, zu intervenieren, damit wir mehr medizinische Konsultationen bekommen, die dieses Gift, das man uns injizieren will, ans Licht bringen! Ich bitte demütig um Hilfe, es wurde hier eine ganze Familie zerstört und wenn Sie uns helfen können, wären wir unendlich dankbar.

Die Impfung war für die Alten, die Kranken und die Risikogruppen gedacht. Das Risiko war es wert, denn die Wahrscheinlichkeit des Todes im Falle einer Covid-Infektion war und ist nicht zu vernachlässigen. Für alle anderen war und ist es ein Fehler: Man impft nicht junge und gesunde Menschen gegen eine Krankheit, die in 99% der Fälle nur alte und kranke Menschen tötet, und riskiert dabei, dass sie an den Nebenwirkungen eines experimentellen Impfstoffs sterben.

Quelle: Unser Mitteleuropa