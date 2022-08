Maria Sacharowa: Im Baltikum bilden sich "Neonazi"-Staaten

In den baltischen Staaten an der Grenze zu Russland bilden sich "Neonazi"-Staaten, in denen der Hass auf alles Russische kultiviert werde. Dies geht aus einer Erklärung der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hervor. Weiter hieß es: "Die Folgen davon haben wir bereits in der Ukraine gesehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sacharowa wies darauf hin, dass in Estland ein weiteres Treffen ehemaliger Kämpfer der Waffen-SS in Sinimäe abgehalten wurde. Es sei auch eine "Nachmodellierung historischer Ereignisse" der Handlungen der Kollaborateure durchgeführt worden. Maria Sacharowa setzte fort: "Eine Reihe von Denkmälern an die Ex-Mitglieder der Waffen-SS wird für die Restaurierung vorbereitet, darunter ein Denkmal für einen Soldaten in deutscher Uniform mit einem Maschinengewehr in [der Stadt] Lihula." Das Zentrum von Riga sei bekannt dafür, dass dort jedes Jahr Aufmärsche ehemaliger SS-Angehöriger und ihrer Anhänger aus Neonazi-Organisationen stattfinden, so die Pressesprecherin." Quelle: RT DE