Das russische Außenministerium wird Beweise für Londons Beteiligung an Kiews Terroranschlägen auf die Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte veröffentlichen, nachdem es dieses Material der britischen Botschafterin Deborah Bronnert übergeben hat. Das verkündete die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie betonte: "Die Verwicklung britischer Geheimdienste in den Terroranschlag auf den Stützpunkt der Schwarzmeerflotte in Sewastopol am 29. Oktober und die Sabotage der Nord-Stream-Pipeline werden nicht unkommentiert bleiben. Natürlich wird der britische Botschafter einbestellt und mit den relevanten Materialien ausgestattet."

Quelle: RT DE