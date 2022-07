Nordsee: Stau der Containerschiffe wächst weiter

Die Lieferketten hängen weltweit zusammen – und sind durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine unterbrochen worden. Nun warten zahlreiche Containerschiffe in der Nordsee auf ihre Abfertigung. Im vergangenen Monat ist der Stau weiter gewachsen, meldete das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Inzwischen stünden dort mehr als zwei Prozent der globalen Frachtkapazität still und könnten weder be- noch entladen werden. "Ein Ende der Staus in der Containerschifffahrt ist derzeit nicht in Sicht", teilte Vincent Stamer mit, der den Kiel Trade Indicator des IfW leitet. Dieser erfasst die weltweiten Handelsströme in der Schifffahrt. Im Hafen von Sankt Petersburg, wo Waren aus Europa ankommen, ist das Frachtaufkommen nach Angaben des IfW eingebrochen. In den russischen Häfen, die im Asienhandel eingebunden seien, erhole es sich dagegen etwas. Das zeige den Versuch, den wegen des Kriegs verlorenen Handel mit Europa in Asien zu ersetzen." Quelle: RT DE