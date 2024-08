Starmer will Rauchverbot in Großbritannien vorantreiben "Keine Zigarette soll mehr legal sein"

Großbritanniens Premier Keir Starmer will das Rauchverbot auf der Insel vorantreiben. "Ja, wir werden in diesem Bereich Entscheidungen treffen", sagte Starmer am Donnerstag am Rande seines Besuchs in Paris.

Zuvor waren entsprechende Dokumente schon durchgesickert. Demnach soll das Rauchen unter anderem in Biergärten und Sportstätten verboten werden, aber auch in verschiedenen anderen Außenbereichen, darunter auch solche von Nachtclubs und auf Restaurantterrassen, aber auch auf Gehwegen vor Krankenhäusern und Universitäten.



Er wolle daran erinnern, dass jedes Jahr über 80.000 Menschen durch das Rauchen ihr Leben verlieren, sagte Starmer am Donnerstag. Das sei ein vermeidbarer Tod und eine große Belastung für das Gesundheitssystem und den Steuerzahler.



Auch Starmers Vorgänger Rishi Sunak hatte schon Pläne geschmiedet, das Rauchverbot auszuweiten. Eigentlich sollten alle, die ab dem 1. Januar 2009 geboren wurden, in ihrem Leben keine Zigarette mehr legal kaufen können. Bevor das Gesetz verabschiedet werden konnte, kamen aber Neuwahlen. An Rauchverbote in Außenbereichen hatten sich die Tories aber noch nicht so richtig getraut. Quelle: dts Nachrichtenagentur