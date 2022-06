Britische und marokkanische Söldner bekennen sich vor Gericht in Donezk teilweise schuldig

Die Agentur RIA Nowosti meldet, dass die britischen Staatsangehörigen Sean Pinner und Aidan Aslin sowie der marokkanische Staatsangehörige Saadoun Brahim, die auf ukrainischer Seite gekämpft haben, sich vor einem Gericht der Donezker Volksrepublik (DVR) teilweise schuldig bekannt haben, wie ein Video des Obersten Gerichts der DVR zeigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Verhafteten hätten sich gemäß Artikel 232 des Strafgesetzbuchs der DVR (Ausbildung zum Zweck terroristischer Aktivitäten) schuldig bekannt. Straftaten nach diesem Artikel werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren oder mit lebenslanger Haft bestraft.

Die Untersuchung habe ergeben, dass die drei ausländischen Söldner an den bewaffneten Angriffen durch die Ukraine teilgenommen hatten, um die Macht in der Volksrepublik Donezk gewaltsam und gegen Bezahlung an sich zu reißen. (Link)"



Quelle: RT DE