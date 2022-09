Sacharowa attestiert Bundesregierung "fortschreitenden Kontrollverlust über die Logik"

In ihrem Pressebriefing am 31. August ging Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, ausführlich auf den "Kampf gegen russische Propaganda und Desinformation in Deutschland" ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie wies die Anschuldigungen seitens des Verfassungsschutzes, Russland würde Angst und Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung verbreiten und dahin gehende Bemühungen sogar noch intensivieren, vehement zurück. Sie fragte, ob es etwa Russland sei, dass den Deutschen sage, "wie viel und wie die Deutschen sich zu waschen" hätten oder ob die russische Botschaft in Berlin die deutsche Bevölkerung regelmäßig darüber informiere, "wie man Strom spart, Geschirr spült, duscht". "In der Tat hat Berlin mit der Veröffentlichung der genannten Materialien öffentlich einen fortschreitenden Verlust der Kontrolle über die Logik signalisiert", so Sacharowa." Quelle: RT DE