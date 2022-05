Russische Streitkräfte liefern 40 Tonnen humanitäre Hilfe in die Region Charkow

Wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, haben russische Soldaten 40 Tonnen humanitäre Hilfsgüter an die Bewohner der Region Charkow geliefert. "Begleitet von der Militärpolizei der russischen Streitkräfte wurden 40 Tonnen dieser humanitären Hilfe auf Lastwagen an die Zivilbevölkerung der Region geliefert", so das Ministerium. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Direktorin des Zentrums für soziale Dienste würden die humanitären Hilfsgüter in drei Kategorien unterteilt und auf der Straße verteilt. Sie erklärte: "Wir werden versuchen, diese humanitäre Hilfe auf der Straße zu verteilen. Und wir werden sie in drei Kategorien aufteilen. Rentner erhalten sie an einem Ort, Erwerbstätige und Arbeitslose an einem anderen; Kinder, Behinderte und Flüchtlinge erhalten sie an einem dritten Ort." Passanten, Freiwillige, Mitarbeiter von Wohnungs- und Versorgungsunternehmen und Studenten halfen laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS beim Ausladen von 40 Tonnen Lebensmitteln." Quelle: RT DE