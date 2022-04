Ankara: Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg

Der Konflikt in der Ukraine hat zu einer "neuen Ära des Kalten Krieges" geführt, deren Folgen noch Jahrzehnte andauern könnten, warnte der Pressesprecher des türkischen Präsidenten. Die Lage werde zu einem "neuen Gleichgewicht der Kräfte" führen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwoch gab Ibrahim Kalin, der Pressesprecher des türkischen Präsidenten, auf Twitter eine düstere Prognose für die Zukunft ab, indem er hervorhob, dass sich die Krise in der Ukraine weiter verschärfe. Die Suche nach einem "neuen Gleichgewicht der Kräfte" sowie "kurzfristige Vorteilskalkulationen" würden seiner Meinung nach mittel- und langfristig "große strategische Verluste und menschliche Dramen" verursachen. Er schrieb:

"Wir sind in eine neue Ära des Kalten Krieges eingetreten. Die Auswirkungen dieses Krieges werden Jahrzehnte andauern."

Kalin ist seit 2014 der Pressesprecher des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan.

Seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine am 24. Februar hat die Türkei eine "neutrale" Position eingenommen, indem sie auf Friedensgespräche drängte, den Westen vor einer Isolierung Russlands warnte und versuchte, als Vermittler zwischen Moskau und Kiew zu fungieren. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des von den USA geführten NATO-Blocks lehnte Ankara es ab, Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen, und hielt seine diplomatischen Kanäle zu beiden Seiten offen.

Während in den vergangenen Wochen die Spannungen zwischen Russland und dem Westen dramatisch zugenommen haben, äußerten mehrere Seiten Besorgnis darüber, dass ein "neuer Kalter Krieg" drohen könnte. Während die USA und ihre Verbündeten als Reaktion auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine wiederholt eine Isolierung des Landes fordern, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag, dass kein Land heute seine vollständige Vorherrschaft aufrechterhalten könne, da die Welt "viel komplexer geworden ist als zu Zeiten des Kalten Krieges".

Ende März warf der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin den USA eine "Mentalität des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation" vor. Er rief Washington dazu auf, "die Praxis der Schaffung imaginärer Feinde, des Ignorierens der legitimen Sicherheitsbedenken anderer Länder und des Schürens von Blockkonfrontationen" aufzugeben.

Russische Truppen wurden Ende Februar im Rahmen einer militärischen Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie zum Schutz der Volksrepubliken Donezk und Lugansk und der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands in das russische Nachbarland entsandt. Kiew hat Moskau eine unprovozierte Offensive vorgeworfen.

Die EU, die USA und andere Länder haben mit beispiellosen Sanktionen reagiert, die sich gegen die russische Wirtschaft und mehrere ausgewählte hochrangige Beamte richten. Die militärische Sonderoperation Russlands wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen mehrheitlich verurteilt."

Quelle: RT DE