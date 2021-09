Wegen fehlender Impfung: Brasiliens Präsident muss in New York auf Bürgersteig speisen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der am Montag in New York angekommen ist, um an der UN-Generalversammlung teilzunehmen, hat draußen essen müssen, weil er sich nicht hat gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Das entsprechende Foto erschien am Dienstag auf Twitter. In New York sind immer noch die pandemiebedingten Beschränkungen in Kraft, die das Essen in Innenräumen für Nicht-Geimpfte verbieten. Das auf Twitter veröffentlichte Foto zeigt, wie Bolsonaro und seine Delegationsmitglieder vor dem Restaurant eine Pizza genießen, nachdem sie drinnen nicht essen durften. Der Vorsitzende der UN-Generalversammlung Abdullah Shahid hatte zuvor einen Brief veröffentlicht, dem zufolge die Delegationen, die an großen Treffen der US-Generalversammlung teilnehmen wollen, gemäß den Anforderungen der New Yorker Behörden eine Impfbescheinigung vorlegen müssen. Die Aufforderung wurde später aufgehoben. Bolsonaro ist ein leidenschaftlicher Impfgegner, der seine Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Impfstoffen mehrmals geäußert hat. Zuvor hatte er behauptet, die Covid-19-Pandemie sei nichts anderes als „eine kleine Grippe“, und seine sportliche Vergangenheit würde ihn vor einem schweren Verlauf schützen. Letztes Jahr hatte Bolsonaro sich dennoch mit Corona infiziert, lehnte es aber auch danach ab, sich impfen zu lassen. „(…) Ich bin geimpft“, sagte er. „Jeder, der sich mit diesem Virus infiziert hat, ist geimpft, sogar auf eine Weise, die wirksamer ist, als der Impfstoff selbst. Also bestreiten wir es nicht: Jeder, der sich mit dem Virus angesteckt hat, ist geimpft.“ " Quelle: SNA News (Deutschland)