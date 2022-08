Das russische Gebiet Pskow wird einen Bezirk des von der russischen Armee kontrollierten ukrainischen Gebiets Cherson beim Wiederaufbau unterstützen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gouverneur Michail Wedernikow teilte auf Telegram mit, die Regierung von Pskow stehe vor einer neuen großen Herausforderung:

"Unsere Region übernimmt die Patenschaft über das befreite Territorium des Bezirks Berislaw im Gebiet Cherson. Auf einer Arbeitsberatung haben wir erste Schritte in dieser Richtung besprochen: die Vorbereitungen für die Heizsaison und für das neue Schuljahr sowie die Einrichtung des Gesundheitswesens und des öffentlichen Verkehrs."

Wedernikow zufolge stehe seiner Regierung viel Arbeit bevor. Die Bevölkerung des Gebiets Pskow beteilige sich seit dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine aktiv am Spendensammeln. In die betroffenen Regionen seien bereits mehrere humanitäre Ladungen geschickt worden. Darüber hinaus schützten viele Freiwillige und Armeeangehörige aus Pskow die Einwohner der "ehemaligen ukrainischen Territorien vor der Willkür der Strafkommandos". Russland sei für immer ins Gebiet Cherson gekommen und lasse niemanden im Stich, so der Gouverneur von Pskow. "

Quelle: RT DE